الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الوكالة الوطنية": سيّارة احترقت على اوتوستراد الغازية بسبب عطل ولا يوجد أي استهداف إسرائيليّ
آخر الأخبار
2025-02-08 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الوكالة الوطنية": سيّارة احترقت على اوتوستراد الغازية بسبب عطل ولا يوجد أي استهداف إسرائيليّ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية":
سيّارة
احترقت
اوتوستراد
الغازية
استهداف
إسرائيليّ
التالي
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
واشنطن تعلن الموافقة على بيع إسرائيل قنابل وصواريخ بقيمة 7,4 مليارات دولار
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:10
نتنياهو: سنقضي على حماس ونستعيد رهائننا
أخبار دولية
16:10
نتنياهو: سنقضي على حماس ونستعيد رهائننا
0
آخر الأخبار
15:39
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية
آخر الأخبار
15:39
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية
0
أخبار لبنان
15:10
جنبلاط يتصل بالرؤساء عون وبري وسلام مهنئاً بإنجاز تشكيل الحكومة
أخبار لبنان
15:10
جنبلاط يتصل بالرؤساء عون وبري وسلام مهنئاً بإنجاز تشكيل الحكومة
0
آخر الأخبار
15:09
مسيرة للجيش اللبناني تحلّق بشكل متواصل فوق قضاء الهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا
آخر الأخبار
15:09
مسيرة للجيش اللبناني تحلّق بشكل متواصل فوق قضاء الهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:39
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية
آخر الأخبار
15:39
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية
0
آخر الأخبار
15:09
مسيرة للجيش اللبناني تحلّق بشكل متواصل فوق قضاء الهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا
آخر الأخبار
15:09
مسيرة للجيش اللبناني تحلّق بشكل متواصل فوق قضاء الهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا
0
فنّ
14:50
لوحتان نادرتان لأشهر الفنانين العالميين في مزاد بفرنسا... إليكم السعر التقديري!
فنّ
14:50
لوحتان نادرتان لأشهر الفنانين العالميين في مزاد بفرنسا... إليكم السعر التقديري!
0
منوعات
14:37
من باريس إلى نيويورك: متاحف عالمية تبدأ تجديدات لتحديث تجربتها الثقافية
منوعات
14:37
من باريس إلى نيويورك: متاحف عالمية تبدأ تجديدات لتحديث تجربتها الثقافية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:45
إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن ولكن ليس تحت وطأة "ضغوط قصوى"
أخبار دولية
13:45
إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن ولكن ليس تحت وطأة "ضغوط قصوى"
0
أخبار دولية
2025-01-25
الأمم المتحدة: أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في الأيام الستة
أخبار دولية
2025-01-25
الأمم المتحدة: أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في الأيام الستة
0
أخبار دولية
2025-01-29
كوبا تندّد بخطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في غوانتانامو وتصفها بأنها "عمل وحشي"
أخبار دولية
2025-01-29
كوبا تندّد بخطة ترامب لاحتجاز مهاجرين في غوانتانامو وتصفها بأنها "عمل وحشي"
0
اخبار البرامج
2025-01-12
"الضاحية أنا دمرتها براسي"... محمد الدايخ في أرض الواقع: تصريحات ناريّة حول الزملاء والدين والسياسة
اخبار البرامج
2025-01-12
"الضاحية أنا دمرتها براسي"... محمد الدايخ في أرض الواقع: تصريحات ناريّة حول الزملاء والدين والسياسة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
دفعة خامسة من تبادل الأسرى في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
دفعة خامسة من تبادل الأسرى في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أورتيغاس اختتمت جولتها في لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أورتيغاس اختتمت جولتها في لبنان...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو يسعى الى تأجيل مباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية لصفقة الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو يسعى الى تأجيل مباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية لصفقة الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
دخان التّشكيل الأبيض تصاعد من قصر بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
دخان التّشكيل الأبيض تصاعد من قصر بعبدا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:09
حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء
أخبار لبنان
09:09
حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء
2
خبر عاجل
02:38
تعميمان لحاكم مصرف لبنان بالإنابة... وهذا ما جاء فيهما
خبر عاجل
02:38
تعميمان لحاكم مصرف لبنان بالإنابة... وهذا ما جاء فيهما
3
خبر عاجل
08:43
الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرًا
خبر عاجل
08:43
الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرًا
4
أخبار لبنان
10:57
السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية
أخبار لبنان
10:57
السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية
5
حال الطقس
01:09
بدءا من ظهر الأحد... منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان
حال الطقس
01:09
بدءا من ظهر الأحد... منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان
6
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة
خبر عاجل
12:05
الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة
7
أخبار لبنان
07:45
معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد
أخبار لبنان
07:45
معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد
8
أخبار لبنان
10:56
ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام
أخبار لبنان
10:56
ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More