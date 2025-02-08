الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيليّ: غارة على البقاع استهدفت عناصر من "حزب الله" بعد أن رُصدوا داخل موقع انتاج وسائل قتالية استراتيجية للتنظيم وتخزينها

آخر الأخبار
2025-02-08 | 11:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيليّ: غارة على البقاع استهدفت عناصر من &quot;حزب الله&quot; بعد أن رُصدوا داخل موقع انتاج وسائل قتالية استراتيجية للتنظيم وتخزينها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيليّ: غارة على البقاع استهدفت عناصر من "حزب الله" بعد أن رُصدوا داخل موقع انتاج وسائل قتالية استراتيجية للتنظيم وتخزينها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيليّ:

البقاع

استهدفت

عناصر

"حزب

الله"

رُصدوا

انتاج

وسائل

قتالية

استراتيجية

للتنظيم

وتخزينها

LBCI التالي
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
واشنطن تعلن الموافقة على بيع إسرائيل قنابل وصواريخ بقيمة 7,4 مليارات دولار
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:10

نتنياهو: سنقضي على حماس ونستعيد رهائننا

LBCI
آخر الأخبار
15:39

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
15:10

جنبلاط يتصل بالرؤساء عون وبري وسلام مهنئاً بإنجاز تشكيل الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
15:09

مسيرة للجيش اللبناني تحلّق بشكل متواصل فوق قضاء الهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:39

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية

LBCI
آخر الأخبار
15:09

مسيرة للجيش اللبناني تحلّق بشكل متواصل فوق قضاء الهرمل والمنطقة الحدودية مع سوريا

LBCI
فنّ
14:50

لوحتان نادرتان لأشهر الفنانين العالميين في مزاد بفرنسا... إليكم السعر التقديري!

LBCI
منوعات
14:37

من باريس إلى نيويورك: متاحف عالمية تبدأ تجديدات لتحديث تجربتها الثقافية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:29

مكتب نتنياهو: المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم لن تمر من دون رد

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-06

رويترز: من المقرر أن تنقل مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة حازمة إلى القادة اللبنانيين يوم الخميس مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة

LBCI
خبر عاجل
07:54

بري مغادرًا قصر بعبدا: ببركات مار مارون

LBCI
أخبار دولية
13:45

إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن ولكن ليس تحت وطأة "ضغوط قصوى"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

دفعة خامسة من تبادل الأسرى في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أورتيغاس اختتمت جولتها في لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

نتنياهو يسعى الى تأجيل مباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية لصفقة الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

دخان التّشكيل الأبيض تصاعد من قصر بعبدا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:09

حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء

LBCI
خبر عاجل
02:38

تعميمان لحاكم مصرف لبنان بالإنابة... وهذا ما جاء فيهما

LBCI
خبر عاجل
08:43

الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرًا

LBCI
أخبار لبنان
10:57

السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية

LBCI
حال الطقس
01:09

بدءا من ظهر الأحد... منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة

LBCI
أخبار لبنان
07:45

معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد

LBCI
أخبار لبنان
10:56

ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More