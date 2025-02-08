وزير الصناعة جو عيسى الخوري للـLBCI: أطمح الى عودة اللبنانيين الذي يعملون في الخارج الى البلد ووزارة الصناعة أساسية بخلق فرص العمل وهذا الامر يتطلب تطوير الصناعة ويجب رفع حجم الصادرات الى 10 او 11 مليار دولار مما يؤدي الى تغيير في ميزان المدفوعات وقد

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