وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: لا أملك تصورًا واضحًا بعد لكنّني اطلعت على مشروع قانون الإعلام وأبديت بعض الملاحظات عليه كما اطلعت على وضع الحريات الصحافية وسنعمل على تطوير الوزارة وتلفيزيون لبنان لإعطائها حلّة جديدة

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