وزير العمل محمد حيدر للـLBCI: الأجور والحد الأدنى من الأجور هو الملف الأوّل الذي سنعمل عليه وفي ملف عقود العمل بين الموظفين والشركات سنعمل على تحسين ظروف العمل وفرصها

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