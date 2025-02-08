وزيرة البيئة تمارا الزين للـLBCI: كل ما نراه من الكوارث في التغيّر المُناخيّ تحدٍّ سنعمل على مواجهته إضافة إلى الإبادة البيئية التي حصلت نتيجة العدوان الاسرائيليّ وهناك ضرورة لإعلادة انتظام العمل المؤسساتيّ

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