الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة يارون الحدودية

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي عمد الى احراق منازل في بلدة العديسة والدخان يغطي أجواء المنطقة بشكل كثيف

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي عمد الى احراق منازل في بلدة العديسة والدخان يغطي أجواء المنطقة بشكل كثيف

الأمين العام لـ"الكتلة الوطنيّة" ميشال الحلو للـLBCI: تصريح الموفدة الأميركية أمس كان مهينا للبنانيين بشكل عام فإسرائيل دولة عدوة وإسرائيل دمّرت بلدنا