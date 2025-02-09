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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى سيدة مصابة في مخيم نور شمس بطولكرم

آخر الأخبار
2025-02-09 | 01:32
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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى سيدة مصابة في مخيم نور شمس بطولكرم
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الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى سيدة مصابة في مخيم نور شمس بطولكرم

 
 
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