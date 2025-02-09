الرئيس عون لوزير الخارجية الجزائرية: سنعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين ولبنان ممتن لمواقف الجزائر الداعمة لقضاياه خصوصاً في مجلس الأمن الدولي

الرئيس عون تسلّم رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نقلها اليه وزير الخارجية أحمد عطاف تضمنت دعوة رسمية لزيارة الجزائر وتأكيداً على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين

الرئيس عون تسلّم رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نقلها اليه وزير الخارجية أحمد عطاف تضمنت دعوة رسمية لزيارة الجزائر وتأكيداً على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين

نتنياهو لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن إسرائيل صغيرة جدا وهو محق ولا يمكننا أن نكون أصغر من ذلك