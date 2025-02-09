ميشال موسى للـLBCI: نتأمل خيرا من الحكومة والمطلوب أن يكون هناك فريق عمل واحد ونحن في مرحلة يجب أن ننتقل بها الى وضعية تحديث الدولة

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