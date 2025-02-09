جيمي جبور للـLBCI: لدينا اعتبارات كثيرة بما خص تأليف الحكومة وطريقة تأليفها ولكنها اذا قامت بعمل جيّد سنقول ان عملها جيّد والأمور مرهونة بالعمل الذي ستقوم به الحكومة

الرؤساء الثلاثة وصلوا الى كاتدرائية مار جرجس في بيروت للمشاركة في قداس عيد مار مارون (صور)

الرؤساء الثلاثة وصلوا الى كاتدرائية مار جرجس في بيروت للمشاركة في قداس عيد مار مارون (صور)

ميشال موسى للـLBCI: نتأمل خيرا من الحكومة والمطلوب أن يكون هناك فريق عمل واحد ونحن في مرحلة يجب أن ننتقل بها الى وضعية تحديث الدولة