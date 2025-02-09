الراعي: جميع الوزراء الجدد واعدون ونتمنّى لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تنتظرهم

التالي

الراعي: الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط فبقدر ما يجب أن نبقى على الحياد الإيجابي تجاه المحاور الاقليمية يجب أن ننحاز الى محور الحضارة والنهضة والرقي