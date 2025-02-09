رئيس الجمهورية وعقيلته والبطريرك الراعي يتقبلون التهاني في عيد مار مارون داخل صالة كاتدرائية مار جرجس في بيروت

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بو صعب للـLBCI: هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تقوم بها الحكومة ولا أحد يتوقّع أنها تملك عصا سحرية وتشكيل الحكومة واختيار أسماء الوزراء موضوع سيادي وللأسف لم يكن هناك الكثير من السيادة بالفترة الماضية بالطريقة التي كانت تتعامل فيها الدول مع لبنان