أهالي بلدة الشواغير يقطعون الطريق أمام الصهاريج التي تعبر إلى سوريا إحتجاجًا على إستمرار التهريب في ظل القصف الذي يطال عدد من بلدات قضاء الهرمل

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