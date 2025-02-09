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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط زارت موقعًا لجيشنا في لبنان برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي

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2025-02-09 | 13:12
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط زارت موقعًا لجيشنا في لبنان برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نائبة مبعوث ترامب للشرق الأوسط زارت موقعًا لجيشنا في لبنان برفقة وزير الدفاع الإسرائيلي

 
 
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