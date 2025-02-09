ترامب: سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية

"إيمان مع الجد الغالي"... الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)

"إيمان مع الجد الغالي"... الملك عبدالله يخطف الأنظار بصورة مع حفيدته (صورة)

الراعي في عظة قداس عيد مار مارون: بانتخاب الرئيس جوزاف عون عادت الثقة إلى قلوب اللبنانيين وإلى أسرة الدول العربية والغربية وهي ثقة لطالما انتظروها فأتت بعد طول انتظار وازدادت بالأمس بتأليف الحكومة اللبنانية الموصوفة بالاصلاح والانقاذ