الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية تنتهج سياسة انتهاك القوانين ورفض الموازين في العلاقات الدولية ونحن ندرك خطورة الظروف الإقليمية والدولية ولن ندخر جهدا لتأمين مصالحنا الوطنية

هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك: يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية لوجود مزاعم ومؤامرات بشأن مذبحة 7 تشرين الاول

هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك: يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية لوجود مزاعم ومؤامرات بشأن مذبحة 7 تشرين الاول

الخارجية الإيرانية: ملتزمون بأسلوب المفاوضات بكرامة والتعامل بذكاء مع الأطراف التي تعترف بحقوقنا القانونية وسنتعامل بحزم مع محاولات فرض أي مطالب علينا أو تحقيق الأطماع عبر التهديد والترهيب والضغوط