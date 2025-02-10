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وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي "سيرد" على أي رسوم جمركية أميركية جديدة

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2025-02-10 | 02:03
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وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي &quot;سيرد&quot; على أي رسوم جمركية أميركية جديدة
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وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي "سيرد" على أي رسوم جمركية أميركية جديدة

 
 
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