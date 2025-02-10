الرئيس الإيراني يتساءل: إذا كانت أمريكا صادقة بشأن المفاوضات مع طهران فلماذا فرضت العقوبات؟

الرئيس الإيراني: طهران لن ترضخ للضغوط الأجنبية ولا تسعى للحرب

الرئيس الإيراني: طهران لن ترضخ للضغوط الأجنبية ولا تسعى للحرب

الرئيس الإيراني: إسرائيل هي التي خلقت حالة عدم الاستقرار في المنطقة بدعم من أمريكا وليس إيران