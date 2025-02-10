النائب محمد خواجة للـ LBCI: العمالة السورية او حتى الفلسطينية كان لها الدور في اعمار لبنان وقطاع الزراعة في الفترة السابقة بحيث اغلبية اللبنانيين لا تعمل في هذه القطاعات ولاحقاً على الحكومة هي أن تعالج الموضوع بحسب الأرقام

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