النائب محمد خواجة للـ LBCI: من حيث المبدأ كل سلاح لا يخدم امننا القومي انا ضده إذ لا يجب ان يكون هناك اي سلاح من دون وظيفة

الكرملين عن خطة ترامب بشأن غزة: 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وهذا هو المهم

الكرملين عن خطة ترامب بشأن غزة: 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وهذا هو المهم

النائب محمد خواجة للـ LBCI: ضعف الدولة يقابله ارتفاع انتشار السلاح وتقوية الدولة يساهم في الحدّ منه ويجب أن لا يكون هناك أي سلاح فوضوي أكان داخل المخيمات ام خارجها ونحن بحاجة أن تعيد الدولة الثقة للمواطنين