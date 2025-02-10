الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين عن خطة ترامب بشأن غزة: 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وهذا هو المهم

آخر الأخبار
2025-02-10 | 04:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين عن خطة ترامب بشأن غزة: 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وهذا هو المهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين عن خطة ترامب بشأن غزة: 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وهذا هو المهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

ترامب

مليون

فلسطيني

يعيشون

المهم

LBCI التالي
خواجة للـ LBCI: كل سلاح لا يخدم امننا القومي انا ضده
النائب محمد خواجة للـ LBCI: من حيث المبدأ كل سلاح لا يخدم امننا القومي انا ضده إذ لا يجب ان يكون هناك اي سلاح من دون وظيفة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:04

الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد

LBCI
اقتصاد
05:55

رئيسة صندوق النقد أكدت لمنصوري من دبي دعم لبنان وحكومته

LBCI
أخبار دولية
05:44

وزير الخارجية الصيني يزور أوروبا هذا الأسبوع قبل الأمم المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
05:40

مريض بحاجة الى بلاكيت دم من فئة O+ في مستشفى الحريري. للتبرع: 71209226

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:40

مريض بحاجة الى بلاكيت دم من فئة O+ في مستشفى الحريري. للتبرع: 71209226

LBCI
فنّ
05:27

تايلور سويفت في موقف صعب خلال سوبر بول... الجمهور هاجمها وترامب أحرجها وهذا كان تعليقها! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:44

خواجة للـ LBCI: كل سلاح لا يخدم امننا القومي انا ضده

LBCI
آخر الأخبار
04:11

النائب محمد خواجة للـ LBCI: من حيث المبدأ كل سلاح لا يخدم امننا القومي انا ضده إذ لا يجب ان يكون هناك اي سلاح من دون وظيفة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-02

الجيش الإسرائيليّ: طائرة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة مشبوهة كانت تتحرك باتجاه شمال غزة

LBCI
اخبار البرامج
17:05

"ما بترك القضية"... السيد داني روكز يكشف تفاصيل جريمة قتل شقيقه جورج وهذا ما وعده به (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-02-08

تعميمان لحاكم مصرف لبنان بالإنابة... وهذا ما جاء فيهما

LBCI
فنّ
2025-02-01

حبيب بو أنطون لوائل كفوري: إنت إنسان مش طبيعي!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

وقفة أمام كفركلا المحتلة… ودخول الأهالي إلى رب ثلاثين المحررة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:44

أصبح للبنان وزارة للذكاء الإصطناعي... هذه طموحات الوزير الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

Public Servant: المسؤول خادمًا للشعب لا سيدًا عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخبا لبنان للروغبي يونيون إلى بطولة العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

اللجنة الخماسية بشأن لبنان باقية وهذا هو دورها الجديد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحيي مهرجان أبوظبي وتدعم الشباب للإبداع وهذه أبرز الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

تسعة أيام لانتهاء المهلة الثانية للإنسحاب… فكرة البقاء لا تغادر إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

البيان الوزاري المرتقب: صيغة جديدة بعبارات واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شفيع الموارنة يتشفع بالحكومة والصلوات ترفع للبيان الوزاري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:23

عملية سطو على أحد محال الصيارفة في الحمرا باءت بالفشل...أطلق النار عليهما وقَتل أحدهما

LBCI
أخبار دولية
17:06

ترامب: ملتزم بشراء قطاع غزة وتملكه وقد أعطي أجزاء منه لدول أخرى

LBCI
اخبار البرامج
17:05

"ما بترك القضية"... السيد داني روكز يكشف تفاصيل جريمة قتل شقيقه جورج وهذا ما وعده به (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:55

غارات إسرائيلية استهدفت أطراف حربتا وصبوبا في البقاع ومعبر قلد السبع الحدودي مع سوريا في جرد الهرمل

LBCI
اخبار البرامج
15:35

"هيك بيصير باللي بيكسر علينا"... عائلة خليل خليل تطالب بالعدالة لابنها وتتلقى اتصالاً من النائب فريد هيكل الخازن (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:44

أهالي بلدة الشواغير يقطعون الطريق أمام الصهاريج التي تعبر إلى سوريا إحتجاجًا على إستمرار التهريب في ظل القصف الذي يطال عدد من بلدات قضاء الهرمل

LBCI
أخبار دولية
00:12

الرهينة الإسرائيلي المفرج عنه أور ليفي تلقى "الضربة الأشد" لدى تلقيه نبأ مقتل زوجته

LBCI
أخبار لبنان
15:15

استهدافات إسرائيليّة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More