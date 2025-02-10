مريضة بحاجة ماسّة الى بلاكيت دم من فئة A+ في مستشفى قلب يسوع للتبرّع الرجاء التوجه الى بنك الدم او الاتصال على: 03524934 أو 03530182

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