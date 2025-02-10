المنظمة الدولية للهجرة تعبر عن "صدمتها وقلقها" إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين تضمان رفات مهاجرين في ليبيا

مكتب نتنياهو: عودة وفد محادثات وقف إطلاق النار من قطر

مكتب نتنياهو: عودة وفد محادثات وقف إطلاق النار من قطر

إردوغان: لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة مسيرتها وكأن شيئًا لم يكن بعد تسببها في الدمار والمعاناة والمذابح