الوكالة الوطنية للإعلام: جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر على أحد المنازل في حي الصوانة في بلدة يارون بالتزامن مع إقتحام عدد من الجنود للمنزل

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