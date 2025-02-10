مكتب نتنياهو: إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية

التحكم المروري: قتيل و ٥ جرحى في 4 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: قتيل و ٥ جرحى في 4 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية

ماكرون يحضّ الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية قد يفرضها ترامب