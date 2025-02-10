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o
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o
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o
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نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة: من المهم إلتزام الأطراف كافة بكل بنود إتفاق غزة وجداوله الزمنية ونريد التأكد من تنفيذ إتفاق غزة بالكامل دون تأخير في أي جانب
آخر الأخبار
2025-02-10 | 12:42
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نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة: من المهم إلتزام الأطراف كافة بكل بنود إتفاق غزة وجداوله الزمنية ونريد التأكد من تنفيذ إتفاق غزة بالكامل دون تأخير في أي جانب
*
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