نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة: من المهم إلتزام الأطراف كافة بكل بنود إتفاق غزة وجداوله الزمنية ونريد التأكد من تنفيذ إتفاق غزة بالكامل دون تأخير في أي جانب

التالي

الخارجية الإيرانية: ملتزمون بأسلوب المفاوضات بكرامة والتعامل بذكاء مع الأطراف التي تعترف بحقوقنا القانونية وسنتعامل بحزم مع محاولات فرض أي مطالب علينا أو تحقيق الأطماع عبر التهديد والترهيب والضغوط