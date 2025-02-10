المقدم مؤيد السلامة قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود لـ"سانا": نؤكد أننا لم نستهدف الداخل اللبناني على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل حزب الله واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية واستهدفت عصابات التهريب المسلحة ومن قاتل معها

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