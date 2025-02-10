التالي

معاريف: إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق الرهائن