صدّي لـ"عشرين 30": القانون يفرض وجود هيئة ناظمة للكهرباء أي يجب انشاء هذه الهيئة واعطائها صلاحياتها وهذا ما سنراه في الأشهر القليلة المقبلة اما بالنسبة للمياه فسأراجع استراتيجية السدود واثرها

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