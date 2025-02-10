وزير الطاقة والمياه جو صدّي لـ"عشرين 30": ملف الغاز والبترول سيكون أولوية ولا معلومات لديّ حول ما اذا كان هناك غاز في لبنان ولكن هناك غاز في قبرص وإسرائيل ومصر وجيولوجيا هذه البلدان هي تقريبا نفسها فمبدئيا يفترض أن يكون هناك غاز في لبنان

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