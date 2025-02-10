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خواجة للـ LBCI: العمالة السورية والفلسطينية كان لها الدور في اعمار لبنان وقطاع الزراعة علما ان غالبية اللبنانيين لا تعمل في هذه القطاعات و على الحكومة أن تعالج الموضوع بحسب الأرقام