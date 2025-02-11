الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم ستطبق اعتبارا من 12 آذار

سيبدأ تطبيق رسوم جمركية أميركية نسبتها 25 % على الصلب والألمنيوم اعتبارا من 12 آذار، وفقا للمرسوم الذي وقعه الاثنين الرئيس دونالد ترامب الذي يواصل حربه التجارية بفرض ضرائب باهظة، رغم تحذيرات الصين وأوروبا.



وقال ترامب في أمر تنفيذي "قرّرت أن واردات الصلب من هذه الدول تهدد بالإضرار بالأمن القومي (...) من الضروري إنهاء هذه الترتيبات اعتبارا من 12 آذار 2025". وأصدر أمرا منفصلا بشأن واردات الألمنيوم.

