حبيب: نتمنى إعادة فتح شارع المصارف في بيروت فور نيل الحكومة الثقة

هنّأ رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، وتمنى لها التوفيق في المهام الملقاة على عاتقها في أصعب مرحلة تمرٌ بها البلاد التي تحتاج إلى عملية إنقاذ سريعة تنهض بها من كبوتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق للبنانيين طموحاتهم بوطن مزدهر وآمن".



وأضاف: لقد سمٌى دولة الرئيس سلام حكومته "حكومة الإصلاح والإنقاذ" ونحن نشدٌ على يد هذه الحكومة للوصول بلبنان إلى برٌ الإصلاح والإنقاذ الذي نأمل تحقيقه في أسرع وقت ممكن".



وأمل حبيب في "إعادة فتح شارع المصارف في وسط بيروت، فور نيل الحكومة الثقة، لما لهذا الشارع الاستراتيجي في بيروت من أهمية اقتصادية للعاصمة برمّتها".