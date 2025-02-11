القيادي في حماس سامي أبو زهري: على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الرهائن ولغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور

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