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الشرطة: مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة بإقليم قندوز شمال شرق أفغانستان

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2025-02-11 | 02:54
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الشرطة: مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة بإقليم قندوز شمال شرق أفغانستان
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الشرطة: مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة بإقليم قندوز شمال شرق أفغانستان

 
 
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