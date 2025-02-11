الشرطة: مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة بإقليم قندوز شمال شرق أفغانستان

الرئيس عون تسلَّم رسالة خطية من نظيره البيلاروسي نقلها إليه وزير خارجيته ماكسيم ريزينكوف وتضمَّنت دعوة لزيارة بيلاروسيا وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس عون تسلَّم رسالة خطية من نظيره البيلاروسي نقلها إليه وزير خارجيته ماكسيم ريزينكوف وتضمَّنت دعوة لزيارة بيلاروسيا وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين

القيادي في حماس سامي أبو زهري: على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الرهائن ولغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور