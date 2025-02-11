المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: سبب الحملة على "كلنا ارادة" هو تخوف بعض المصرفيين والسياسيين من ان الحكومة تريد فعلا ان تقوم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي او خطة تنصف المودعين

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المديرة التنفيذية لمنظمة كلنا ارادة للـLBCI: نحن تنظيم مهني وليس حزبيا وبالتالي لا وزراء لدينا بالحكومة وبعض الوزراء كانوا أعضاء في منظمتنا وذلك لأن عملنا يستقطب أشخاصا يعملون في الشأن العام وبالتالي هي مكان طبيعي لأشخاض مؤهلين أن يكونوا وزراء