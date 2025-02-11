المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: اتمنى ان لا يكون هناك من محاولات "للّعب على الكلام" فلبنان بحاجة الى ثلاثية جديدة: جيش شعب دولة

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: كنا نتمنى أن يكون وزير المالية خارج اطار ثنائي امل - حزب الله وللاسف ياسين جابر كان في لجنة المال والموازنة حين كان تعمل ضد خطة لازارد

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