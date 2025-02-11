مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى إمكانية إقامة علاقات تجارية أقوى مع دول الخليج

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: ثقل المساعدات للبنان سيكون من دول الخليج ولكي تصل هذه المساعدات على الحكومة أن تبدأ بإصلاح قطاع المصارف وغيرها من الاصلاحات

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: ثقل المساعدات للبنان سيكون من دول الخليج ولكي تصل هذه المساعدات على الحكومة أن تبدأ بإصلاح قطاع المصارف وغيرها من الاصلاحات

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: اتمنى ان لا يكون هناك من محاولات "للّعب على الكلام" فلبنان بحاجة الى ثلاثية جديدة: جيش شعب دولة