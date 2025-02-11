مريض بحاجة ماسة الى 6 وحدات دم من فئة B- و 2 بلاكيت دم في مستشفى اوتيل ديو، ليوم الخميس. للتبرع: 76157173

بدء وصول الوزراء الى القصر الجمهوري في بعبدا في أول جلسة وزارية للحكومة الجديدة

بدء وصول الوزراء الى القصر الجمهوري في بعبدا في أول جلسة وزارية للحكومة الجديدة

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: ثقل المساعدات للبنان سيكون من دول الخليج ولكي تصل هذه المساعدات على الحكومة أن تبدأ بإصلاح قطاع المصارف وغيرها من الاصلاحات