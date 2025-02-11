غوتيريش: يجب تجنب استئناف الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن

ديانا منعم للـ LBCI: التوقعات تشير الى أن البيان الوزاري سيكون منسجما مع خطابي القسم والتكليف وسيكون أول اختبار لهذه الحكومة وعليه أن يعكس التوازنات في هذه الحكومة

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