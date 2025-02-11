سلام يتلقى اتصالا من ماكرون ورئيس الوزراء الاردني ونظيره المصري

تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض للأوضاع العامة.



كما تلقى الرئيس سلام اتصالاً من رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان ، واكدا سلام ونظيره الاردني خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



كذلك، تلقى رئيس الحكومة اتصالا من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للغاية نفسها.