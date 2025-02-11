البستاني: هذا ما أقترحه على الحكومة الجديدة كخطوة اولى لإطلاق العجلة الاقتصادية

اقترح على الحكومة الجديدة وكخطوة اولى لإطلاق العجلة الاقتصادية، تبنّي مشروع القانون الذي كنت قد تقدمت به في 31 آب 2023 والقاضي بإعطاء قروض من الودائع الجديدة ال fresh على ان يتم تسديدها بنفس العملة التي اعطيت فيها.
أن هذا القانون سيسمح للمصارف البدء بالإقراض مما سيساهم في النمو…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) February 11, 2025
اقترح على الحكومة الجديدة وكخطوة اولى لإطلاق العجلة الاقتصادية، تبنّي مشروع القانون الذي كنت قد تقدمت به في 31 آب 2023 والقاضي بإعطاء قروض من الودائع الجديدة ال fresh على ان يتم تسديدها بنفس العملة التي اعطيت فيها.
أن هذا القانون سيسمح للمصارف البدء بالإقراض مما سيساهم في النمو…