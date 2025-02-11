البستاني: هذا ما أقترحه على الحكومة الجديدة كخطوة اولى لإطلاق العجلة الاقتصادية

نشر النائب فريد البستاني في حسابه عبر منصة إكس منشورا جاء فيه: "اقترح على الحكومة الجديدة وكخطوة اولى لإطلاق العجلة الاقتصادية، تبنّي مشروع القانون الذي كنت قد تقدمت به في 31 آب 2023 والقاضي بإعطاء قروض من الودائع الجديدة ال fresh على ان يتم تسديدها بنفس العملة التي اعطيت فيها."



وتابع أن "هذا القانون سيسمح للمصارف البدء بالإقراض مما سيساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".