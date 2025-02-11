طائرة من طراز غولف ستريم G650ER غادرت أمس واشنطن ويُزعم أنها مملوكة لستيف ويتكوف المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط والمساعد المقرب من الرئيس ترامب وقد دخلت المجال الجوي الروسي وتقترب من موسكو

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