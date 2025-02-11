الوكالة السورية: الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تعلن رفع تركيا القيود عن الواردات السورية

العثور على شخص من آل زعيتر مقتولاً في بلدته حاويك داخل الاراضي السورية وتم تسليمه من قبل هيئة تحرير الشام لاهله بوجود الجيش

العثور على شخص من آل زعيتر مقتولاً في بلدته حاويك داخل الاراضي السورية وتم تسليمه من قبل هيئة تحرير الشام لاهله بوجود الجيش

طائرة من طراز غولف ستريم G650ER غادرت أمس واشنطن ويُزعم أنها مملوكة لستيف ويتكوف المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط والمساعد المقرب من الرئيس ترامب وقد دخلت المجال الجوي الروسي وتقترب من موسكو