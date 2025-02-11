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الجيش الاسرائيلي ينفذ أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر عند تلة الحمامص

آخر الأخبار
2025-02-11 | 06:58
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الجيش الاسرائيلي ينفذ أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر عند تلة الحمامص
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الجيش الاسرائيلي ينفذ أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر عند تلة الحمامص

 
 
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