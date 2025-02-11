الجيش الاسرائيلي ينفذ أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر عند تلة الحمامص

بعدما هاجمها الجمهور في السوبر بول... حبيب تايلور سويفت يخرج عن صمته: "شعرت بالعجز"

بعدما هاجمها الجمهور في السوبر بول... حبيب تايلور سويفت يخرج عن صمته: "شعرت بالعجز"

العثور على شخص من آل زعيتر مقتولاً في بلدته حاويك داخل الاراضي السورية وتم تسليمه من قبل هيئة تحرير الشام لاهله بوجود الجيش