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رئيس هيئة قناة السويس: بدء التشغيل الفعليّ لمشروع ازدواج قناة السويس في نطاق مشروع القطاع الجنوبيّ أمام حركة التجارة العالمية

آخر الأخبار
2025-02-11 | 07:51
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رئيس هيئة قناة السويس: بدء التشغيل الفعليّ لمشروع ازدواج قناة السويس في نطاق مشروع القطاع الجنوبيّ أمام حركة التجارة العالمية
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رئيس هيئة قناة السويس: بدء التشغيل الفعليّ لمشروع ازدواج قناة السويس في نطاق مشروع القطاع الجنوبيّ أمام حركة التجارة العالمية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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