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باسيل: وجود رئيس ولو بغير موافقتنا هو أفضل من الفراغ فمبروك للبنان وجود رئيس وحكومة وطبعا مجلس نواب ومبروك للوزراء الجدد بينهم العديد من الأصدقاء والكفاءات ونتمنى لهم التوفيق في عملهم

آخر الأخبار
2025-02-11 | 10:38
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باسيل: وجود رئيس ولو بغير موافقتنا هو أفضل من الفراغ فمبروك للبنان وجود رئيس وحكومة وطبعا مجلس نواب ومبروك للوزراء الجدد بينهم العديد من الأصدقاء والكفاءات ونتمنى لهم التوفيق في عملهم
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باسيل: وجود رئيس ولو بغير موافقتنا هو أفضل من الفراغ فمبروك للبنان وجود رئيس وحكومة وطبعا مجلس نواب ومبروك للوزراء الجدد بينهم العديد من الأصدقاء والكفاءات ونتمنى لهم التوفيق في عملهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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