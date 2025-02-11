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o
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باسيل: نحن عاكستنا الظروف ورغم ذلك وضعنا الكثير من الخطط ونفّذنا مشاريع ولكننا دفعنا ثمن حفاظنا على الوحدة الوطنية وعدم ادخال البلد بحرب أهلية
آخر الأخبار
2025-02-11 | 10:44
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باسيل: نحن عاكستنا الظروف ورغم ذلك وضعنا الكثير من الخطط ونفّذنا مشاريع ولكننا دفعنا ثمن حفاظنا على الوحدة الوطنية وعدم ادخال البلد بحرب أهلية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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