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باسيل: بالمشاورات التي قام فيها الرئيس سلام حول تأليف الحكومة حصل بيني وبينه 3 لقاءات اصفها بالأيجابية والمثمرة وصلت للتطرّق للحقائب والأسماء وتوقفت فجأة من قبل الرئيس سلام قبل 11 يوما من يوم تأليف الحكومة

آخر الأخبار
2025-02-11 | 10:57
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باسيل: بالمشاورات التي قام فيها الرئيس سلام حول تأليف الحكومة حصل بيني وبينه 3 لقاءات اصفها بالأيجابية والمثمرة وصلت للتطرّق للحقائب والأسماء وتوقفت فجأة من قبل الرئيس سلام قبل 11 يوما من يوم تأليف الحكومة
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باسيل: بالمشاورات التي قام فيها الرئيس سلام حول تأليف الحكومة حصل بيني وبينه 3 لقاءات اصفها بالأيجابية والمثمرة وصلت للتطرّق للحقائب والأسماء وتوقفت فجأة من قبل الرئيس سلام قبل 11 يوما من يوم تأليف الحكومة

 
 
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